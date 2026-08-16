قیمت امروز Berry Finance

قیمت لحظه‌ ای Berry Finance (BERRY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BERRY به USD برابر با $ 0 برای هر BERRY می‌ باشد.

توکن Berry Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,791 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B BERRY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BERRY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BERRY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -7.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Berry Finance (BERRY)

ارزش بازار $ 38.79K$ 38.79K $ 38.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.79K$ 38.79K $ 38.79K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Berry Finance برابر است با $ 38.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BERRY برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.79K است.