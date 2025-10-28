Berkshire Hathaway xStockBRK.BX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token." "For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Berkshire Hathaway xStock (USD)

ارزش Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Berkshire Hathaway xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Berkshire Hathaway xStock را بررسی کنید!

BRK.BX به ارزهای محلی

توکنومیکس Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

درک، توکنومیکس Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BRK.BX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) امروز Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BRK.BX به واحد USD برابر است با 502.33 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BRK.BX نسبت به USD چقدر است؟ $ 502.33 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BRK.BX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Berkshire Hathaway xStock چقدر است؟ ارزش بازار BRK.BX برابر است با $ 640.39K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BRK.BX چقدر است؟ عرضه در گردش BRK.BX برابر است با 1.27K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BRK.BX چقدر بوده است؟ BRK.BX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 546.27 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BRK.BX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BRK.BX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 481.21 USD رسید. حجم معاملات BRK.BX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BRK.BX برابر است با -- USD . آیا BRK.BX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BRK.BX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BRK.BX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)