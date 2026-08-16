قیمت امروز Bella Bumper Play 2 Earn

قیمت لحظه‌ ای Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA) در حال حاضر برابر با $ 0.00152871 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PISTA به USD برابر با $ 0.00152871 برای هر PISTA می‌ باشد.

توکن Bella Bumper Play 2 Earn در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 202,555 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 PISTA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PISTA در بازه‌ ای بین $ 0.00151978 (حداقل) و $ 0.00153493 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00214697 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00102693 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PISTA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +8.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 62.22 رسیده است.

اطلاعات بازار Bella Bumper Play 2 Earn (PISTA)

ارزش بازار $ 202.56K$ 202.56K $ 202.56K حجم (24 ساعته) $ 62.22$ 62.22 $ 62.22 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 764.36K$ 764.36K $ 764.36K سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bella Bumper Play 2 Earn برابر است با $ 202.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.22. عرضه در گردش PISTA برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 764.36K است.