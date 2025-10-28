Beavers by CEDENBEAVER چیست

CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media. CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain. We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon! CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media. CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain. We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Beavers by CEDEN (BEAVER) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Beavers by CEDEN (USD)

ارزش Beavers by CEDEN (BEAVER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Beavers by CEDEN (BEAVER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Beavers by CEDEN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Beavers by CEDEN را بررسی کنید!

BEAVER به ارزهای محلی

توکنومیکس Beavers by CEDEN (BEAVER)

درک، توکنومیکس Beavers by CEDEN (BEAVER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BEAVER بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Beavers by CEDEN (BEAVER) امروز Beavers by CEDEN (BEAVER) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BEAVER به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BEAVER نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BEAVER نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Beavers by CEDEN چقدر است؟ ارزش بازار BEAVER برابر است با $ 1.04M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BEAVER چقدر است؟ عرضه در گردش BEAVER برابر است با 6.72B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BEAVER چقدر بوده است؟ BEAVER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BEAVER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BEAVER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BEAVER چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BEAVER برابر است با -- USD . آیا BEAVER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BEAVER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BEAVER مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Beavers by CEDEN (BEAVER)