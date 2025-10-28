قیمت لحظه‌ ای BEAST SELLER امروز برابر است با 0.00866229 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BEAST به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BEAST را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای BEAST SELLER امروز برابر است با 0.00866229 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BEAST به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BEAST را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو BEAST SELLER

قیمت BEAST SELLER (BEAST)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BEAST به USD:

$0.00866229
-2.80%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای BEAST SELLER (BEAST)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:28:40 (UTC+8)

اطلاعات قیمت BEAST SELLER (BEAST) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00838053
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00911771
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00838053
$ 0.00911771
$ 0.101404
$ 0.00357844
+0.36%

-2.81%

-14.62%

-14.62%

قیمت لحظه‌ ای BEAST SELLER (BEAST) برابر است با $0.00866229. در 24 ساعت گذشته، BEAST در بازه قیمتی حداقل $ 0.00838053 تا حداکثر $ 0.00911771 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BEAST برابر با $ 0.101404 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00357844 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BEAST در یک ساعت گذشته +0.36%، در 24 ساعت گذشته -2.81% و در 7 روز گذشته -14.62% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار BEAST SELLER (BEAST)

$ 600.79K
--
$ 600.79K
69.42M
69,420,000.0
ارزش بازار فعلی BEAST SELLER برابر است با $ 600.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BEAST برابر است با 69.42M، و عرضه کل آن 69420000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 600.79K است.

تاریخچه قیمت BEAST SELLER (BEAST) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت BEAST SELLER به USD به میزان $ -0.000250929618662724 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت BEAST SELLER به USD به میزان $ -0.0025619069 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت BEAST SELLER به USD به میزان $ -0.0070769791 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت BEAST SELLER به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000250929618662724-2.81%
30 روز$ -0.0025619069-29.57%
60 روز$ -0.0070769791-81.69%
90 روز$ 0--

BEAST SELLERBEAST چیست

It's a meme coin from Matt Furie universe

Who is Beast Seller?

The new face of the Furieverse. You’ve seen the cover of Cortex Vertex - yeah, that’s Beast. Not just on the cover. He is the cover! Beast is pure chaos, cosmic swagger and meme magic rolled into one feral package. Nobody can define him - and that’s exactly the point. He’s not here to explain. He’s here to explode. From the mind of Matt Furie, Beast follows front cover legends like Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and Hoppy. Their charts went vertical. Beast is next. History is being drawn. Don’t fade the cover character.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت BEAST SELLER (USD)

ارزش BEAST SELLER (BEAST) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از BEAST SELLER (BEAST) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت BEAST SELLER را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت BEAST SELLER را بررسی کنید!

BEAST به ارزهای محلی

توکنومیکس BEAST SELLER (BEAST)

درک، توکنومیکس BEAST SELLER (BEAST) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BEAST بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره BEAST SELLER (BEAST)

امروز BEAST SELLER (BEAST) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BEAST به واحد USD برابر است با 0.00866229 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BEAST نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BEAST نسبت به USD برابر است با $ 0.00866229. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار BEAST SELLER چقدر است؟
ارزش بازار BEAST برابر است با $ 600.79K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BEAST چقدر است؟
عرضه در گردش BEAST برابر است با 69.42M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BEAST چقدر بوده است؟
BEAST به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.101404 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BEAST در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BEAST به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00357844 USD رسید.
حجم معاملات BEAST چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BEAST برابر است با -- USD.
آیا BEAST در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BEAST در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BEAST مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به BEAST SELLER (BEAST)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

