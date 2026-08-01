قیمت امروز Bearly Legal

قیمت لحظه‌ ای Bearly Legal (BEAR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.65% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BEAR به USD برابر با $ 0 برای هر BEAR می‌ باشد.

توکن Bearly Legal در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 92,262 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M BEAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BEAR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03083068 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BEAR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +4.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.02K رسیده است.

اطلاعات بازار Bearly Legal (BEAR)

ارزش بازار $ 92.26K$ 92.26K $ 92.26K حجم (24 ساعته) $ 6.02K$ 6.02K $ 6.02K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 92.26K$ 92.26K $ 92.26K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bearly Legal برابر است با $ 92.26K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.02K. عرضه در گردش BEAR برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 92.26K است.