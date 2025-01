Battle InfinityIBAT چیست

Battle Infinity is a gaming platform made up of multiple P2E (Play-to-earn) battle games. All games are integrated within a Metaverse world called the IBAT Battle Arena. In Battle Infinity world, gamers do not only play and battle but can also enjoy and experience the immersive Metaverse world. Here they can interact with each other, perform, watch and explore the Battle Arena virtual world

منبع Battle Infinity (IBAT) وب سایت رسمی