Base Carbon TonneBCT چیست

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

BCT به ارزهای محلی

توکنومیکس Base Carbon Tonne (BCT)

درک، توکنومیکس Base Carbon Tonne (BCT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BCT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Base Carbon Tonne (BCT) امروز Base Carbon Tonne (BCT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BCT به واحد USD برابر است با 0.253974 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BCT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.253974 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BCT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Base Carbon Tonne چقدر است؟ ارزش بازار BCT برابر است با $ 5.36M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BCT چقدر است؟ عرضه در گردش BCT برابر است با 21.11M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BCT چقدر بوده است؟ BCT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 8.6 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BCT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BCT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.145607 USD رسید. حجم معاملات BCT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BCT برابر است با -- USD . آیا BCT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BCT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BCT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Base Carbon Tonne (BCT)