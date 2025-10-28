قیمت Base Carbon Tonne (BCT)
قیمت لحظه ای Base Carbon Tonne (BCT) برابر است با $0.253974. در 24 ساعت گذشته، BCT در بازه قیمتی حداقل $ 0.251874 تا حداکثر $ 0.253975 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BCT برابر با $ 8.6 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.145607 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، BCT در یک ساعت گذشته +0.24%، در 24 ساعت گذشته +0.01% و در 7 روز گذشته -12.29% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Base Carbon Tonne برابر است با $ 5.36M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BCT برابر است با 21.11M، و عرضه کل آن 21106186.28652228 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 5.36M است.
امروز، تغییر قیمت Base Carbon Tonne به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Base Carbon Tonne به USD به میزان $ +0.0362545345 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Base Carbon Tonne به USD به میزان $ +0.0487708557 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Base Carbon Tonne به USD به میزان $ +0.09507858518271963 بود.
Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.
پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن ها، سریع ترین لیستینگ توکن ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره مند شوید!
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
