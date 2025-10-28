قیمت لحظه‌ ای Base Carbon Tonne امروز برابر است با 0.253974 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BCT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BCT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Base Carbon Tonne امروز برابر است با 0.253974 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BCT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BCT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Base Carbon Tonne

قیمت Base Carbon Tonne (BCT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BCT به USD:

$0.253974
$0.253974
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Base Carbon Tonne (BCT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:55:16 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Base Carbon Tonne (BCT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.251874
$ 0.251874
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.253975
$ 0.253975
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.251874
$ 0.251874

$ 0.253975
$ 0.253975

$ 8.6
$ 8.6

$ 0.145607
$ 0.145607

+0.24%

+0.01%

-12.29%

-12.29%

قیمت لحظه‌ ای Base Carbon Tonne (BCT) برابر است با $0.253974. در 24 ساعت گذشته، BCT در بازه قیمتی حداقل $ 0.251874 تا حداکثر $ 0.253975 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BCT برابر با $ 8.6 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.145607 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BCT در یک ساعت گذشته +0.24%، در 24 ساعت گذشته +0.01% و در 7 روز گذشته -12.29% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Base Carbon Tonne (BCT)

$ 5.36M
$ 5.36M

--
----

$ 5.36M
$ 5.36M

21.11M
21.11M

21,106,186.28652228
21,106,186.28652228

ارزش بازار فعلی Base Carbon Tonne برابر است با $ 5.36M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BCT برابر است با 21.11M، و عرضه کل آن 21106186.28652228 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.36M است.

تاریخچه قیمت Base Carbon Tonne (BCT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Base Carbon Tonne به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Base Carbon Tonne به USD به میزان $ +0.0362545345 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Base Carbon Tonne به USD به میزان $ +0.0487708557 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Base Carbon Tonne به USD به میزان $ +0.09507858518271963 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.01%
30 روز$ +0.0362545345+14.27%
60 روز$ +0.0487708557+19.20%
90 روز$ +0.09507858518271963+59.84%

Base Carbon TonneBCT چیست

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Base Carbon Tonne (USD)

ارزش Base Carbon Tonne (BCT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Base Carbon Tonne (BCT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Base Carbon Tonne را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Base Carbon Tonne را بررسی کنید!

BCT به ارزهای محلی

توکنومیکس Base Carbon Tonne (BCT)

درک، توکنومیکس Base Carbon Tonne (BCT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BCT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Base Carbon Tonne (BCT)

امروز Base Carbon Tonne (BCT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BCT به واحد USD برابر است با 0.253974 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BCT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BCT نسبت به USD برابر است با $ 0.253974. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Base Carbon Tonne چقدر است؟
ارزش بازار BCT برابر است با $ 5.36M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BCT چقدر است؟
عرضه در گردش BCT برابر است با 21.11M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BCT چقدر بوده است؟
BCT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 8.6 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BCT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BCT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.145607 USD رسید.
حجم معاملات BCT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BCT برابر است با -- USD.
آیا BCT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BCT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BCT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:55:16 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Base Carbon Tonne (BCT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,806.23

$4,088.04

$0.05325

$200.92

$4.1143

$4,088.04

$113,806.23

$200.92

$2.6270

$1,135.63

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001002

$0.0000000000000001390

$0.0000000000388

$0.1640

$0.04366

$0.01939

