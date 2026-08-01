قیمت امروز BARC the dog

قیمت لحظه‌ ای BARC the dog (BARC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BARC به USD برابر با $ 0 برای هر BARC می‌ باشد.

توکن BARC the dog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,414.01 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BARC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BARC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BARC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BARC the dog (BARC)

ارزش بازار $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.41K$ 18.41K $ 18.41K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BARC the dog برابر است با $ 18.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BARC برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.41K است.