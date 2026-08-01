قیمت امروز bankrize everything

قیمت لحظه‌ ای bankrize everything (BNKRIZE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BNKRIZE به USD برابر با $ 0 برای هر BNKRIZE می‌ باشد.

توکن bankrize everything در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,599 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 97.49B BNKRIZE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BNKRIZE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BNKRIZE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار bankrize everything (BNKRIZE)

ارزش بازار $ 20.60K$ 20.60K $ 20.60K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.60K$ 20.60K $ 20.60K سرمایه در گردش 97.49B 97.49B 97.49B عرضه کل 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634 97,490,463,480.60634

ارزش بازار فعلی bankrize everything برابر است با $ 20.60K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BNKRIZE برابر است با 97.49B، و عرضه کل آن 97490463480.60634 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.60K است.