قیمت امروز Bank of America xStock

قیمت لحظه‌ ای Bank of America xStock (BACX) در حال حاضر برابر با $ 63.59 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BACX به USD برابر با $ 63.59 برای هر BACX می‌ باشد.

توکن Bank of America xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 298,856 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.70K BACX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BACX در بازه‌ ای بین $ 63.58 (حداقل) و $ 63.59 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 68.77 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 43.53 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BACX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +16.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 37.59 رسیده است.

اطلاعات بازار Bank of America xStock (BACX)

ارزش بازار $ 298.86K$ 298.86K $ 298.86K حجم (24 ساعته) $ 37.59$ 37.59 $ 37.59 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 120.16M$ 120.16M $ 120.16M سرمایه در گردش 4.70K 4.70K 4.70K عرضه کل 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516

ارزش بازار فعلی Bank of America xStock برابر است با $ 298.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 37.59. عرضه در گردش BACX برابر است با 4.70K، و عرضه کل آن 1889664.442299516 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 120.16M است.