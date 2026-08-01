قیمت امروز Bank of America xStock

قیمت لحظه ای Bank of America xStock امروز برابر است با 63.59 USD. ارزش بازار BACX معادل 298,856 USD است. نرخ زنده BACX در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه ای Bank of America xStock امروز برابر است با 63.59 USD. ارزش بازار BACX معادل 298,856 USD است. نرخ زنده BACX در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!
قیمت لحظه ای Bank of America xStock (BACX) در حال حاضر برابر با $ 63.59 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BACX به USD برابر با $ 63.59 برای هر BACX می باشد.
توکن Bank of America xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 298,856 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.70K BACX می باشد. طی 24 ساعت گذشته، BACX در بازه ای بین $ 63.58 (حداقل) و $ 63.59 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 68.77 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 43.53 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز BACX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +16.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 37.59 رسیده است.
اطلاعات بازار Bank of America xStock (BACX)
$ 298.86K
$ 298.86K$ 298.86K
$ 37.59
$ 37.59$ 37.59
$ 120.16M
$ 120.16M$ 120.16M
4.70K
4.70K 4.70K
1,889,664.442299516
1,889,664.442299516 1,889,664.442299516
ارزش بازار فعلی Bank of America xStock برابر است با $ 298.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 37.59. عرضه در گردش BACX برابر است با 4.70K، و عرضه کل آن 1889664.442299516 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 120.16M است.
تاریخچه قیمت Bank of America xStock به USD
بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 63.58
$ 63.58$ 63.58
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 63.59
$ 63.59$ 63.59
بیشترین قیمت 24 ساعته
$ 63.58
$ 63.58$ 63.58
$ 63.59
$ 63.59$ 63.59
$ 68.77
$ 68.77$ 68.77
$ 43.53
$ 43.53$ 43.53
--
-0.00%
+16.17%
+16.17%
تاریخچه قیمت Bank of America xStock (BACX) به واحد USD
امروز، تغییر قیمت Bank of America xStock به USD به میزان $ -0.003602863339146722 بود. در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Bank of America xStock به USD به میزان $ +2.1123326200 بود. در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Bank of America xStock به USD به میزان $ +8.2112940330 بود. در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Bank of America xStock به USD به میزان -- بود.
دوره
تغییر قیمت (USD)
تغییر قیمت (%)
امروز
$ -0.003602863339146722
-0.00%
30 روز
$ +2.1123326200
+3.32%
60 روز
$ +8.2112940330
+12.91%
90 روز
--
--
پیش بینی قیمت Bank of America xStock
پیش بینی قیمت Bank of America xStock (BACX) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیشبینی قیمت فوق، هدف قیمتی BACX تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می شود و این پیش بینی نشان دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیشبینی قیمت Bank of America xStock (BACX) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Bank of America xStock احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
ابزارهای MEXC برای پیش بینی های لحظه ای و تحلیل های شخصی تر، کاربران می توانند از ابزار پیش بینی قیمت MEXC و تحلیل های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR). می خواهید بدانید قیمت Bank of America xStock در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش بینی قیمت، می توانید تحلیل ها و برآوردهای قیمتی BACX برای سال های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش بینی قیمت Bank of America xStock کلیک کنید.
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افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Bank of America xStock
ارزش یک Bank of America xStock در سال 2030 چقدر خواهد بود؟
در صورتی که Bank of America xStock با نرخ رشد سالانه 5% افزایش یابد، ارزش برآوردی آن می تواند تا سال 2027 به حدود --، تا سال 2030 به --، تا سال 2035 به -- و تا سال 2040 به -- برسد. این ارقام سناریویی از رشد تدریجی و مبتنی بر اثر تجمیعی را نشان می دهند؛ با این حال، قیمت های واقعی در آینده به عواملی نظیر میزان پذیرش بازار، تحولات مقرراتی و شرایط کلان اقتصادی وابسته خواهند بود. در ادامه می توانید جدول کامل پیش بینی ها را برای بررسی دقیق تر تحلیل سال به سال قیمتهای بالقوه Bank of America xStock و نرخ بازدهی مورد انتظار مشاهده کنید.
قیمت Bank of America xStock امروز چقدر است؟
قیمت امروز Bank of America xStock برابر با $ 63.59 است. برای بررسی روند قیمتی در بازههای زمانی مختلف، به بخش تاریخچه قیمت مراجعه کنید تا تغییرات را در بازه های امروز، 30 روز، 60 روز و 90 روز گذشته مشاهده نمایید.
آیا Bank of America xStock هنوز هم سرمایه گذاری خوبی است؟
توکن Bank of America xStock همچنان یکی از رمزارزهای فعال در بازار محسوب می شود و از مشارکت مداوم معامله گران و روند توسعه زیست بوم خود بهره مند است.
با این حال، سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال از جمله BACX ذاتاً با نوسان همراه است و باید متناسب با سطح تحمل ریسک فردی انجام شود.
همواره توصیه می شود پیش از هرگونه تصمیم گیری مالی، تحقیقات مستقل خود (DYOR) را انجام داده و شرایط کلی بازار را به دقت بررسی کنید.
حجم معاملات روزانه Bank of America xStock چقدر است؟
در 24 ساعت گذشته، معادل $ 37.59 از Bank of America xStock در پلتفرم MEXC معامله شده است.
قیمت فعلی Bank of America xStock چقدر است؟
قیمت لحظه ای BACX به صورت بلادرنگ و بر اساس فعالیت معاملاتی جهانی در صرافی های بزرگ، از جمله MEXC، به روزرسانی می شود. نوسانات قیمتی این دارایی به طور پیوسته و در نتیجهی تغییر در نقدینگی بازار، حجم معاملات و احساسات کلی سرمایه گذاران رخ می دهد. برای مشاهده آخرین قیمت Bank of America xStock به ارز مورد نظر خود، به بخش قیمت BACX مراجعه کرده و اطلاعات به روز بازار را بررسی کنید.
چه چیزی بر قیمت Bank of America xStock تأثیر می گذارد؟
قیمت BACX تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلیدی قرار دارد؛ از جمله احساسات عمومی بازار، حجم معاملات، پیشرفت های فناورانه و روند پذیرش توسط کاربران.علاوه بر این، شرایط کلان اقتصادی مانند تغییر نرخ های بهره، چرخه های نقدینگی و سیگنال های نظارتی نیز نقش مهمی در جهت گیری و نوسانات قیمتی این دارایی ایفا می کنند.
برای آگاهی از تغییرات لحظه ای بازار و آخرین به روزرسانی های پروژه ها، به بخش اخبار MEXC مراجعه کنید و تازه ترین تحلیل ها و دیدگاه های تخصصی در حوزه رمزارزها را دنبال نمایید.
کدام توکن بیشترین حجم معاملات را در MEXC دارد؟
در ادامه، فهرست توکن هایی را مشاهده می کنید که در حال حاضر بیشترین حجم معاملات 24 ساعته را در پلتفرم MEXC به خود اختصاص داده اند. قیمت ها و عملکرد هر دارایی به صورت لحظه ای و بر اساس داده های زنده ی بازار به روزرسانی می شوند.
محبوب ترین توکن
قیمت
تغییر
BTC
63,090.83
-0.02%
ETH
1,883.01
-0.10%
GOLD(XAUT)
4,361.63
+0.03%
SOL
75.47
-0.07%
XMR
413.15
+1.36%
چگونه می توانم برای BACX در MEXC سفارش حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) ثبت کنم
پلتفرم MEXC از سفارشات حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) پشتیبانی می کند تا به کاربران در مدیریت خودکار ریسک معاملات کمک کند.
1. به بخش معاملات اسپات یا فیوچرز بروید و جفت ارز BACX/USDT را انتخاب کنید.
از منوی نوع سفارش گزینه ی حد ضرر (استاپ لیمیت) یا سفارش فعال سازی را انتخاب کنید.
3. قیمت فعال سازی را تعیین کنید؛ این همان سطح قیمتی است که در آن سفارش شما فعال می شود. سپس قیمت اجرا را مشخص کنید؛ قیمتی که معامله در آن انجام خواهد شد.
4. جزئیات سفارش خود را تأیید و ارسال کنید.
سفارش حد ضرر (Stop-Loss) زمانی فعال می شود که قیمت Bank of America xStock برخلاف پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند؛ در مقابل، سفارش حد سود (Take-Profit) به صورت خودکار زمانی اجرا می شود که قیمت به سطح هدف سود مورد نظر شما برسد.
برای مثال ها و آموزش های دقیق، به راهنمای معاملات اسپات MEXC مراجعه کنید
آیا قیمت Bank of America xStock امسال بالاتر خواهد رفت؟
قیمت Bank of America xStock ممکن است در سال جاری، با توجه به شرایط کلی بازار و روند توسعه پروژه، افزایش یابد. برای تحلیل جامع تر، پیش بینی قیمت Bank of America xStock (BACX) را مطالعه کنید.
آخرین به روزرسانی صفحه: 2026-08-16 04:40:34 (UTC+8)
به روزرسانی های مهم بازار مربوط به Bank of America xStock (BACX)
زمان (UTC+8)
نوع
اطلاعات
02-11 14:20:00
به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21
داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00
به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00
به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشنهای لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00
به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایینترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00
به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایینترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه میدهد
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