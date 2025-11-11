اقتصاد توکنی Bag on Bonk (BAG)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Bag on Bonk (BAG)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:39:52 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Bag on Bonk (BAG)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Bag on Bonk (BAG)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 338.84K
کل عرضه:
$ 999.78M
منبع تغذیه در گردش:
$ 999.78M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 338.84K
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.0010115
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0
قیمت فعلی:
$ 0.00033891
اطلاعات Bag on Bonk (BAG).

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.bag.red/

توکنومیکس Bag on Bonk (BAG): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Bag on Bonk (BAG) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های BAG که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های BAG که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی BAG را درک کردید، قیمت زنده توکن BAG را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت BAG

می‌خواهید بدانید که BAG به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت BAG ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

