baddiecoinBADDIE چیست

BaddieCoin – The Baddie Revolution on Solana 💋 We've flipped the script. Traditionally, investing in a baddie meant spending money to keep up—but now, with BaddieCoin, the baddie works for you. Built on Solana, BaddieCoin lets you invest in the whole package: beauty, energy, confidence, and unstoppable vibes. Why settle for anything less when you can back the ultimate asset? A baddie never loses value—she only levels up. With every token, you're not just holding crypto—you're holding attitude, power, and a lifestyle.

منبع baddiecoin (BADDIE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت baddiecoin (USD)

ارزش baddiecoin (BADDIE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از baddiecoin (BADDIE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت baddiecoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت baddiecoin را بررسی کنید!

BADDIE به ارزهای محلی

توکنومیکس baddiecoin (BADDIE)

درک، توکنومیکس baddiecoin (BADDIE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BADDIE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره baddiecoin (BADDIE) امروز baddiecoin (BADDIE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BADDIE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BADDIE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BADDIE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار baddiecoin چقدر است؟ ارزش بازار BADDIE برابر است با $ 121.66K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BADDIE چقدر است؟ عرضه در گردش BADDIE برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BADDIE چقدر بوده است؟ BADDIE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BADDIE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BADDIE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات BADDIE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BADDIE برابر است با -- USD . آیا BADDIE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BADDIE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BADDIE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به baddiecoin (BADDIE)