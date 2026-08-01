قیمت امروز Bad Credit Coin

قیمت لحظه‌ ای Bad Credit Coin (BCC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BCC به USD برابر با $ 0 برای هر BCC می‌ باشد.

توکن Bad Credit Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,860 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.68B BCC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BCC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BCC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bad Credit Coin (BCC)

ارزش بازار $ 23.86K$ 23.86K $ 23.86K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.61K$ 42.61K $ 42.61K سرمایه در گردش 1.68B 1.68B 1.68B عرضه کل 2,999,984,005.518081 2,999,984,005.518081 2,999,984,005.518081

ارزش بازار فعلی Bad Credit Coin برابر است با $ 23.86K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BCC برابر است با 1.68B، و عرضه کل آن 2999984005.518081 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.61K است.