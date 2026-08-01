قیمت امروز Bad At Trading

قیمت لحظه‌ ای Bad At Trading (SOBAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3,13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOBAT به USD برابر با $ 0 برای هر SOBAT می‌ باشد.

توکن Bad At Trading در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 158.771 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999,87M SOBAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOBAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOBAT طی یک ساعت گذشته به میزان +%0,06 و در هفت روز اخیر به میزان -%37,05 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6,44K رسیده است.

اطلاعات بازار Bad At Trading (SOBAT)

ارزش بازار $ 158,77K$ 158,77K $ 158,77K حجم (24 ساعته) $ 6,44K$ 6,44K $ 6,44K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 158,77K$ 158,77K $ 158,77K سرمایه در گردش 999,87M 999,87M 999,87M عرضه کل 999.870.778,348862 999.870.778,348862 999.870.778,348862

ارزش بازار فعلی Bad At Trading برابر است با $ 158,77K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6,44K. عرضه در گردش SOBAT برابر است با 999,87M، و عرضه کل آن 999870778.348862 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 158,77K است.