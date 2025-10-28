Backbone Labs Staked LUNABLUNA چیست

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

BLUNA به ارزهای محلی

توکنومیکس Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

درک، توکنومیکس Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BLUNA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) امروز Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای BLUNA به واحد USD برابر است با 0.148735 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی BLUNA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.148735 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی BLUNA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Backbone Labs Staked LUNA چقدر است؟ ارزش بازار BLUNA برابر است با $ 223.99K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش BLUNA چقدر است؟ عرضه در گردش BLUNA برابر است با 1.51M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت BLUNA چقدر بوده است؟ BLUNA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.21 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت BLUNA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ BLUNA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.061061 USD رسید. حجم معاملات BLUNA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BLUNA برابر است با -- USD . آیا BLUNA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد BLUNA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BLUNA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)