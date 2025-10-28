قیمت لحظه‌ ای Backbone Labs Staked LUNA امروز برابر است با 0.148735 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BLUNA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BLUNA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Backbone Labs Staked LUNA امروز برابر است با 0.148735 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BLUNA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BLUNA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

$0.148735
-3.00%1D
نمودار قیمت لحظه ای Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:27:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) به واحد USD

$ 0.146659
$ 0.154352
$ 0.146659
$ 0.154352
$ 2.21
$ 0.061061
+0.61%

-3.07%

+1.04%

+1.04%

قیمت لحظه‌ ای Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) برابر است با $0.148735. در 24 ساعت گذشته، BLUNA در بازه قیمتی حداقل $ 0.146659 تا حداکثر $ 0.154352 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BLUNA برابر با $ 2.21 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.061061 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BLUNA در یک ساعت گذشته +0.61%، در 24 ساعت گذشته -3.07% و در 7 روز گذشته +1.04% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

$ 223.99K
ارزش بازار

--
$ 223.99K
1.51M
1,505,982.949623
عرضه کل
ارزش بازار فعلی Backbone Labs Staked LUNA برابر است با $ 223.99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BLUNA برابر است با 1.51M، و عرضه کل آن 1505982.949623 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 223.99K است.

تاریخچه قیمت Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Backbone Labs Staked LUNA به USD به میزان $ -0.0047114009382171 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Backbone Labs Staked LUNA به USD به میزان $ -0.0425113484 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Backbone Labs Staked LUNA به USD به میزان $ -0.1247053287 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Backbone Labs Staked LUNA به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0047114009382171-3.07%
30 روز$ -0.0425113484-28.58%
60 روز$ -0.1247053287-83.84%
90 روز$ 0--

Backbone Labs Staked LUNABLUNA چیست

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Backbone Labs Staked LUNA (USD)

ارزش Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Backbone Labs Staked LUNA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Backbone Labs Staked LUNA را بررسی کنید!

BLUNA به ارزهای محلی

توکنومیکس Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

درک، توکنومیکس Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BLUNA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

امروز Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BLUNA به واحد USD برابر است با 0.148735 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BLUNA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BLUNA نسبت به USD برابر است با $ 0.148735. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Backbone Labs Staked LUNA چقدر است؟
ارزش بازار BLUNA برابر است با $ 223.99K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BLUNA چقدر است؟
عرضه در گردش BLUNA برابر است با 1.51M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BLUNA چقدر بوده است؟
BLUNA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.21 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BLUNA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BLUNA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.061061 USD رسید.
حجم معاملات BLUNA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BLUNA برابر است با -- USD.
آیا BLUNA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BLUNA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BLUNA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:27:11 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

