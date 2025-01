BabyDojoBABYDOJO چیست

The babyDOJO token is Dojoswap's non-meme memecoin. The first CW20-Reflection token, 8% taxes is used to buy DOJO to be distributed as dividends, 1% tax used to buy DOJO is burnt. Remaining 1% is used for automatic liquidity acquisition for babyDOJO.

