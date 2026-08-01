قیمت امروز babydogwifhat

قیمت لحظه‌ ای babydogwifhat (BABYWIF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYWIF به USD برابر با $ 0 برای هر BABYWIF می‌ باشد.

توکن babydogwifhat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,509.17 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M BABYWIF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYWIF در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00795013 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYWIF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار babydogwifhat (BABYWIF)

ارزش بازار $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,995,966.0 999,995,966.0 999,995,966.0

ارزش بازار فعلی babydogwifhat برابر است با $ 19.51K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BABYWIF برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999995966.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.51K است.