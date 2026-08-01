قیمت امروز BabyBoomToken

قیمت لحظه‌ ای BabyBoomToken (BBT) در حال حاضر برابر با $ 0.04795571 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BBT به USD برابر با $ 0.04795571 برای هر BBT می‌ باشد.

توکن BabyBoomToken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,251,967 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 171.72M BBT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BBT در بازه‌ ای بین $ 0.04705695 (حداقل) و $ 0.05246 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.939659 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03608602 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BBT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.43% و در هفت روز اخیر به میزان -19.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 84.29K رسیده است.

اطلاعات بازار BabyBoomToken (BBT)

ارزش بازار $ 8.25M$ 8.25M $ 8.25M حجم (24 ساعته) $ 84.29K$ 84.29K $ 84.29K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 48.06M$ 48.06M $ 48.06M سرمایه در گردش 171.72M 171.72M 171.72M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی BabyBoomToken برابر است با $ 8.25M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 84.29K. عرضه در گردش BBT برابر است با 171.72M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 48.06M است.