قیمت امروز BabyBonk

قیمت لحظه‌ ای BabyBonk (BABYBONK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYBONK به USD برابر با $ 0 برای هر BABYBONK می‌ باشد.

توکن BabyBonk در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 990,439 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 360.75B BABYBONK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYBONK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYBONK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +33.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BabyBonk (BABYBONK)

ارزش بازار $ 990.44K$ 990.44K $ 990.44K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M سرمایه در گردش 360.75B 360.75B 360.75B عرضه کل 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0 360,750,000,000.0

ارزش بازار فعلی BabyBonk برابر است با $ 990.44K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BABYBONK برابر است با 360.75B، و عرضه کل آن 360750000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.15M است.