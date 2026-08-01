قیمت امروز Baby Vibing Cat Coin

قیمت لحظه‌ ای Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYVIBE به USD برابر با $ 0 برای هر BABYVIBE می‌ باشد.

توکن Baby Vibing Cat Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 257,278 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 950.88M BABYVIBE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYVIBE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00270521 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYVIBE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -22.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 306.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Baby Vibing Cat Coin (BABYVIBE)

ارزش بازار $ 257.28K$ 257.28K $ 257.28K حجم (24 ساعته) $ 306.80$ 306.80 $ 306.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 257.28K$ 257.28K $ 257.28K سرمایه در گردش 950.88M 950.88M 950.88M عرضه کل 950,880,436.5219594 950,880,436.5219594 950,880,436.5219594

ارزش بازار فعلی Baby Vibing Cat Coin برابر است با $ 257.28K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 306.80. عرضه در گردش BABYVIBE برابر است با 950.88M، و عرضه کل آن 950880436.5219594 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 257.28K است.