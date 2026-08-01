قیمت امروز Baby Shark Universe

قیمت لحظه‌ ای Baby Shark Universe (BSU) در حال حاضر برابر با $ 0.00449826 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BSU به USD برابر با $ 0.00449826 برای هر BSU می‌ باشد.

توکن Baby Shark Universe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,823,473 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 850.00M BSU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BSU در بازه‌ ای بین $ 0.00434397 (حداقل) و $ 0.00452704 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.358087 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00333197 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BSU طی یک ساعت گذشته به میزان +0.72% و در هفت روز اخیر به میزان -9.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.05M رسیده است.

اطلاعات بازار Baby Shark Universe (BSU)

ارزش بازار $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M حجم (24 ساعته) $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M سرمایه در گردش 850.00M 850.00M 850.00M عرضه کل 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

ارزش بازار فعلی Baby Shark Universe برابر است با $ 3.82M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.05M. عرضه در گردش BSU برابر است با 850.00M، و عرضه کل آن 850000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.82M است.