قیمت امروز Baby Shark Meme

قیمت لحظه‌ ای Baby Shark Meme (BABYSHARK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYSHARK به USD برابر با $ 0 برای هر BABYSHARK می‌ باشد.

توکن Baby Shark Meme در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,686.21 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 849.35M BABYSHARK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYSHARK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.12534 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYSHARK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -3.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Baby Shark Meme (BABYSHARK)

ارزش بازار $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.69K$ 19.69K $ 19.69K سرمایه در گردش 849.35M 849.35M 849.35M عرضه کل 999,790,572.485815 999,790,572.485815 999,790,572.485815

ارزش بازار فعلی Baby Shark Meme برابر است با $ 19.69K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BABYSHARK برابر است با 849.35M، و عرضه کل آن 999790572.485815 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.69K است.