قیمت امروز Baby Frog Coin

قیمت لحظه‌ ای Baby Frog Coin (BABYFROG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYFROG به USD برابر با $ 0 برای هر BABYFROG می‌ باشد.

توکن Baby Frog Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,406.36 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 278.87T BABYFROG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYFROG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYFROG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.18% و در هفت روز اخیر به میزان +3.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Baby Frog Coin (BABYFROG)

ارزش بازار $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K سرمایه در گردش 278.87T 278.87T 278.87T عرضه کل 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4 278,870,767,229,395.4

ارزش بازار فعلی Baby Frog Coin برابر است با $ 19.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BABYFROG برابر است با 278.87T، و عرضه کل آن 278870767229395.4 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.41K است.