قیمت امروز Baby Cupsey

قیمت لحظه‌ ای Baby Cupsey (BABYCUPSEY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYCUPSEY به USD برابر با $ 0 برای هر BABYCUPSEY می‌ باشد.

توکن Baby Cupsey در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,429.99 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.20M BABYCUPSEY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYCUPSEY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYCUPSEY طی یک ساعت گذشته به میزان -4.58% و در هفت روز اخیر به میزان -48.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Baby Cupsey (BABYCUPSEY)

ارزش بازار $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.43K$ 12.43K $ 12.43K سرمایه در گردش 999.20M 999.20M 999.20M عرضه کل 999,203,214.503349 999,203,214.503349 999,203,214.503349

ارزش بازار فعلی Baby Cupsey برابر است با $ 12.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BABYCUPSEY برابر است با 999.20M، و عرضه کل آن 999203214.503349 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.43K است.