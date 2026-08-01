قیمت امروز Baby Cash Cat

قیمت لحظه‌ ای Baby Cash Cat (BABYCASHCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 21.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYCASHCAT به USD برابر با $ 0 برای هر BABYCASHCAT می‌ باشد.

توکن Baby Cash Cat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 133,304 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BABYCASHCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYCASHCAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYCASHCAT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -56.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.54K رسیده است.

اطلاعات بازار Baby Cash Cat (BABYCASHCAT)

ارزش بازار $ 133.30K$ 133.30K $ 133.30K حجم (24 ساعته) $ 14.54K$ 14.54K $ 14.54K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 133.30K$ 133.30K $ 133.30K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Baby Cash Cat برابر است با $ 133.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.54K. عرضه در گردش BABYCASHCAT برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 133.30K است.