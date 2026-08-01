قیمت امروز Baby BitCoin

قیمت لحظه‌ ای Baby BitCoin (BABYBTC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BABYBTC به USD برابر با $ 0 برای هر BABYBTC می‌ باشد.

توکن Baby BitCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,671 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B BABYBTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BABYBTC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00912896 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BABYBTC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -0.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Baby BitCoin (BABYBTC)

ارزش بازار $ 43.67K$ 43.67K $ 43.67K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.67K$ 43.67K $ 43.67K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Baby BitCoin برابر است با $ 43.67K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BABYBTC برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.67K است.