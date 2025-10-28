B33B33 چیست

B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn't just art, it's a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.

پیش‌ بینی قیمت B33 (USD)

ارزش B33 (B33) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از B33 (B33) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت B33 را بررسی کنید.

توکنومیکس B33 (B33)

درک، توکنومیکس B33 (B33) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده B33 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره B33 (B33) امروز B33 (B33) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای B33 به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی B33 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی B33 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار B33 چقدر است؟ ارزش بازار B33 برابر است با $ 7.45K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش B33 چقدر است؟ عرضه در گردش B33 برابر است با 332.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت B33 چقدر بوده است؟ B33 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت B33 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ B33 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات B33 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای B33 برابر است با -- USD . آیا B33 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد B33 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت B33 مراجعه کنید.

