قیمت B33 (B33)
--
--
-18.19%
-18.19%
قیمت لحظه ای B33 (B33) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، B33 در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته B33 برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، B33 در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته -18.19% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی B33 برابر است با $ 7.45K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش B33 برابر است با 332.96M، و عرضه کل آن 332961071.763949 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 7.45K است.
امروز، تغییر قیمت B33 به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت B33 به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت B33 به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت B33 به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|--
|30 روز
|$ 0
|-76.62%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn’t just art, it’s a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.
