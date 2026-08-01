قیمت امروز Ayy Lmao

قیمت لحظه‌ ای Ayy Lmao (AYYLIEN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AYYLIEN به USD برابر با $ 0 برای هر AYYLIEN می‌ باشد.

توکن Ayy Lmao در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,840 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.69B AYYLIEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AYYLIEN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AYYLIEN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +0.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ayy Lmao (AYYLIEN)

ارزش بازار $ 56.84K$ 56.84K $ 56.84K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.84K$ 56.84K $ 56.84K سرمایه در گردش 420.69B 420.69B 420.69B عرضه کل 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ayy Lmao برابر است با $ 56.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AYYLIEN برابر است با 420.69B، و عرضه کل آن 420690000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.84K است.