قیمت امروز Auton ai

قیمت لحظه‌ ای Auton ai (AUTO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AUTO به USD برابر با $ 0 برای هر AUTO می‌ باشد.

توکن Auton ai در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,552.02 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.83M AUTO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AUTO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AUTO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Auton ai (AUTO)

ارزش بازار $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K سرمایه در گردش 999.83M 999.83M 999.83M عرضه کل 999,830,421.205144 999,830,421.205144 999,830,421.205144

ارزش بازار فعلی Auton ai برابر است با $ 10.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AUTO برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999830421.205144 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.55K است.