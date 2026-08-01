قیمت امروز Aura Finance

قیمت لحظه‌ ای Aura Finance (AURA) در حال حاضر برابر با $ 0.01616161 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.91% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AURA به USD برابر با $ 0.01616161 برای هر AURA می‌ باشد.

توکن Aura Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,165,762 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 49.65M AURA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AURA در بازه‌ ای بین $ 0.01346956 (حداقل) و $ 0.01818872 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.05 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0073379 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AURA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -8.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 109.79 رسیده است.

اطلاعات بازار Aura Finance (AURA)

ارزش بازار $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M حجم (24 ساعته) $ 109.79$ 109.79 $ 109.79 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M سرمایه در گردش 49.65M 49.65M 49.65M عرضه کل 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383

ارزش بازار فعلی Aura Finance برابر است با $ 1.17M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 109.79. عرضه در گردش AURA برابر است با 49.65M، و عرضه کل آن 86413430.8627383 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.40M است.