قیمت امروز Aubrai by Bio

قیمت لحظه‌ ای Aubrai by Bio (AUBRAI) در حال حاضر برابر با $ 1.14 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AUBRAI به USD برابر با $ 1.14 برای هر AUBRAI می‌ باشد.

توکن Aubrai by Bio در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,628,552 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.43M AUBRAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AUBRAI در بازه‌ ای بین $ 1.096 (حداقل) و $ 1.14 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 27.72 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.522251 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AUBRAI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +6.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 214.71 رسیده است.

اطلاعات بازار Aubrai by Bio (AUBRAI)

ارزش بازار $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M حجم (24 ساعته) $ 214.71$ 214.71 $ 214.71 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M سرمایه در گردش 1.43M 1.43M 1.43M عرضه کل 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

ارزش بازار فعلی Aubrai by Bio برابر است با $ 1.63M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 214.71. عرضه در گردش AUBRAI برابر است با 1.43M، و عرضه کل آن 2000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.28M است.