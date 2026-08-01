قیمت امروز attn markets

قیمت لحظه‌ ای attn markets (ATTN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ATTN به USD برابر با $ 0 برای هر ATTN می‌ باشد.

توکن attn markets در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 81,630 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 309.98M ATTN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ATTN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ATTN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -17.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 49.02 رسیده است.

اطلاعات بازار attn markets (ATTN)

ارزش بازار $ 81.63K$ 81.63K $ 81.63K حجم (24 ساعته) $ 49.02$ 49.02 $ 49.02 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K سرمایه در گردش 309.98M 309.98M 309.98M عرضه کل 999,980,296.913691 999,980,296.913691 999,980,296.913691

ارزش بازار فعلی attn markets برابر است با $ 81.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 49.02. عرضه در گردش ATTN برابر است با 309.98M، و عرضه کل آن 999980296.913691 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 263.33K است.