قیمت امروز Assisterr AI

قیمت لحظه‌ ای Assisterr AI (ASRR) در حال حاضر برابر با $ 0.00126298 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASRR به USD برابر با $ 0.00126298 برای هر ASRR می‌ باشد.

توکن Assisterr AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 126,293 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 14.04M ASRR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASRR در بازه‌ ای بین $ 0.00124611 (حداقل) و $ 0.00126515 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.500858 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00111547 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASRR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -6.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.83 رسیده است.

اطلاعات بازار Assisterr AI (ASRR)

ارزش بازار $ 126.29K$ 126.29K $ 126.29K حجم (24 ساعته) $ 3.83$ 3.83 $ 3.83 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 126.29K$ 126.29K $ 126.29K سرمایه در گردش 14.04M 14.04M 14.04M عرضه کل 99,998,153.56932068 99,998,153.56932068 99,998,153.56932068

ارزش بازار فعلی Assisterr AI برابر است با $ 126.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.83. عرضه در گردش ASRR برابر است با 14.04M، و عرضه کل آن 99998153.56932068 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 126.29K است.