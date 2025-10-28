AssetMantleMNTL چیست

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain. The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner. Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint. Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases. The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities. Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

منبع AssetMantle (MNTL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت AssetMantle (USD)

ارزش AssetMantle (MNTL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AssetMantle (MNTL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AssetMantle را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AssetMantle را بررسی کنید!

MNTL به ارزهای محلی

توکنومیکس AssetMantle (MNTL)

درک، توکنومیکس AssetMantle (MNTL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MNTL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AssetMantle (MNTL) امروز AssetMantle (MNTL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MNTL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MNTL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MNTL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AssetMantle چقدر است؟ ارزش بازار MNTL برابر است با $ 342.14K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MNTL چقدر است؟ عرضه در گردش MNTL برابر است با 2.31B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MNTL چقدر بوده است؟ MNTL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.831444 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MNTL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MNTL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MNTL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MNTL برابر است با -- USD . آیا MNTL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MNTL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MNTL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AssetMantle (MNTL)