AryoshinARY چیست

Aryoshin is a CRC20 memecoin launched in May 2024 on Cronos and zkCronos, with a fixed supply of 999,999,999,999 ARY and immutable parameters, including full supply, renounced ownership, no trading fees, and no mint function. Its ecosystem extends beyond the token itself, encompassing three NFT collections (including Aryzen), a Web2 competitive module called AryzenArena integrated via the Ebisus Bay API, and a Discord bot providing off-chain reward claims. ZenFinance, the core DeFi layer, is planned to coordinate future financial interactions, giving the ARY token sustainable utility across social, gaming, and financial applications.

منبع Aryoshin (ARY) وب سایت رسمی

ARY به ارزهای محلی

توکنومیکس Aryoshin (ARY)

درک، توکنومیکس Aryoshin (ARY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ARY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Aryoshin (ARY) امروز Aryoshin (ARY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ARY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ARY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ARY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Aryoshin چقدر است؟ ارزش بازار ARY برابر است با $ 22.84K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ARY چقدر است؟ عرضه در گردش ARY برابر است با 980.80B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ARY چقدر بوده است؟ ARY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ARY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ARY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ARY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ARY برابر است با -- USD . آیا ARY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ARY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ARY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Aryoshin (ARY)