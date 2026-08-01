قیمت امروز ArthSwap Wrapped ASTR

قیمت لحظه‌ ای ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) در حال حاضر برابر با $ 0.00454159 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WASTR به USD برابر با $ 0.00454159 برای هر WASTR می‌ باشد.

توکن ArthSwap Wrapped ASTR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 114,384 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 25.19M WASTR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WASTR در بازه‌ ای بین $ 0.0044897 (حداقل) و $ 0.00458738 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 233.95 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00442952 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WASTR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.39% و در هفت روز اخیر به میزان -7.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 445.01 رسیده است.

اطلاعات بازار ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR)

ارزش بازار $ 114.38K$ 114.38K $ 114.38K حجم (24 ساعته) $ 445.01$ 445.01 $ 445.01 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 114.38K$ 114.38K $ 114.38K سرمایه در گردش 25.19M 25.19M 25.19M عرضه کل 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322

ارزش بازار فعلی ArthSwap Wrapped ASTR برابر است با $ 114.38K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 445.01. عرضه در گردش WASTR برابر است با 25.19M، و عرضه کل آن 25185837.16471322 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 114.38K است.