قیمت امروز ARTDRA Coin

قیمت لحظه‌ ای ARTDRA Coin (ARTDRA) در حال حاضر برابر با $ 0.02046178 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARTDRA به USD برابر با $ 0.02046178 برای هر ARTDRA می‌ باشد.

توکن ARTDRA Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,518,580 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 220.83M ARTDRA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARTDRA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.108672 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02036006 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARTDRA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 61.39 رسیده است.

اطلاعات بازار ARTDRA Coin (ARTDRA)

ارزش بازار $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M حجم (24 ساعته) $ 61.39$ 61.39 $ 61.39 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M سرمایه در گردش 220.83M 220.83M 220.83M عرضه کل 256,000,000.0 256,000,000.0 256,000,000.0

ارزش بازار فعلی ARTDRA Coin برابر است با $ 4.52M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.39. عرضه در گردش ARTDRA برابر است با 220.83M، و عرضه کل آن 256000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.24M است.