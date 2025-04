Arrow TokenARROW چیست

Arrow Markets is a decentralized options trading platform on Avalanche that aims to simplify and democratize options trading. It offers a user-friendly "Lite Mode" interface for novice traders and a "Pro Mode" for advanced traders. Its innovative RFE (Request for Execution) system enhances pricing efficiency and liquidity. Its native ERC-20 token $ARROW can be staked to earn rewards.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!