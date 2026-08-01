قیمت امروز Areal Finance

قیمت لحظه‌ ای Areal Finance (ARL) در حال حاضر برابر با $ 0.00140737 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARL به USD برابر با $ 0.00140737 برای هر ARL می‌ باشد.

توکن Areal Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,435 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 17.36M ARL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARL در بازه‌ ای بین $ 0.00138104 (حداقل) و $ 0.00140744 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00859141 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00124995 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +6.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.44 رسیده است.

اطلاعات بازار Areal Finance (ARL)

ارزش بازار $ 24.44K$ 24.44K $ 24.44K حجم (24 ساعته) $ 11.44$ 11.44 $ 11.44 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.30K$ 36.30K $ 36.30K سرمایه در گردش 17.36M 17.36M 17.36M عرضه کل 25,790,675.161144 25,790,675.161144 25,790,675.161144

ارزش بازار فعلی Areal Finance برابر است با $ 24.44K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.44. عرضه در گردش ARL برابر است با 17.36M، و عرضه کل آن 25790675.161144 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.30K است.