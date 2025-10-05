قیمت لحظه‌ ای Archie the Cigar Poodle امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ARCHIE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ARCHIE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Archie the Cigar Poodle امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ARCHIE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ARCHIE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ARCHIE

اطلاعات قیمت ARCHIE

وب‌سایت رسمی ARCHIE

توکنومیکس ARCHIE

پیش‌بینی قیمت ARCHIE

لوگو Archie the Cigar Poodle

قیمت Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

قیمت لحظه‌ ای 1 ARCHIE به USD:

نمودار قیمت لحظه ای Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:58:58 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، ARCHIE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ARCHIE برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ARCHIE در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

ارزش بازار فعلی Archie the Cigar Poodle برابر است با $ 16.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ARCHIE برابر است با 976.74M، و عرضه کل آن 976735590.642499 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.28K است.

تاریخچه قیمت Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Archie the Cigar Poodle به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Archie the Cigar Poodle به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Archie the Cigar Poodle به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Archie the Cigar Poodle به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0+15.11%
60 روز$ 0-17.23%
90 روز$ 0--

Archie the Cigar PoodleARCHIE چیست

Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.

So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Archie the Cigar Poodle (USD)

ارزش Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Archie the Cigar Poodle را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Archie the Cigar Poodle را بررسی کنید!

توکنومیکس Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

درک، توکنومیکس Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ARCHIE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

امروز Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ARCHIE به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ARCHIE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ARCHIE نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Archie the Cigar Poodle چقدر است؟
ارزش بازار ARCHIE برابر است با $ 16.28K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ARCHIE چقدر است؟
عرضه در گردش ARCHIE برابر است با 976.74M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ARCHIE چقدر بوده است؟
ARCHIE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ARCHIE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ARCHIE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات ARCHIE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ARCHIE برابر است با -- USD.
آیا ARCHIE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ARCHIE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ARCHIE مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

