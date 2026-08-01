قیمت امروز Aquabank bCircle

قیمت لحظه‌ ای Aquabank bCircle (BUSDC) در حال حاضر برابر با $ 1.0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUSDC به USD برابر با $ 1.0 برای هر BUSDC می‌ باشد.

توکن Aquabank bCircle در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 201,088 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 201.06K BUSDC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUSDC در بازه‌ ای بین $ 0.998256 (حداقل) و $ 1.002 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.031 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.984008 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUSDC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +0.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.67K رسیده است.

اطلاعات بازار Aquabank bCircle (BUSDC)

ارزش بازار $ 201.09K$ 201.09K $ 201.09K حجم (24 ساعته) $ 59.67K$ 59.67K $ 59.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 201.09K$ 201.09K $ 201.09K سرمایه در گردش 201.06K 201.06K 201.06K عرضه کل 201,055.336217 201,055.336217 201,055.336217

ارزش بازار فعلی Aquabank bCircle برابر است با $ 201.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.67K. عرضه در گردش BUSDC برابر است با 201.06K، و عرضه کل آن 201055.336217 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 201.09K است.