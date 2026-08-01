قیمت امروز AppLovin xStock

قیمت لحظه‌ ای AppLovin xStock (APPX) در حال حاضر برابر با $ 317.87 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی APPX به USD برابر با $ 317.87 برای هر APPX می‌ باشد.

توکن AppLovin xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 348,338 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.10K APPX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، APPX در بازه‌ ای بین $ 317.85 (حداقل) و $ 317.89 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 744.68 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 304.43 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز APPX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -8.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 700.30 رسیده است.

اطلاعات بازار AppLovin xStock (APPX)

ارزش بازار $ 348.34K$ 348.34K $ 348.34K حجم (24 ساعته) $ 700.30$ 700.30 $ 700.30 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 62.66M$ 62.66M $ 62.66M سرمایه در گردش 1.10K 1.10K 1.10K عرضه کل 197,122.7793214158 197,122.7793214158 197,122.7793214158

ارزش بازار فعلی AppLovin xStock برابر است با $ 348.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 700.30. عرضه در گردش APPX برابر است با 1.10K، و عرضه کل آن 197122.7793214158 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 62.66M است.