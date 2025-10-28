ApillonNCTR چیست

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation. With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline. With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem. Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation. With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline. With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Apillon (USD)

ارزش Apillon (NCTR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Apillon (NCTR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Apillon را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Apillon را بررسی کنید!

NCTR به ارزهای محلی

توکنومیکس Apillon (NCTR)

درک، توکنومیکس Apillon (NCTR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NCTR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Apillon (NCTR) امروز Apillon (NCTR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NCTR به واحد USD برابر است با 0.00378588 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NCTR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00378588 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NCTR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Apillon چقدر است؟ ارزش بازار NCTR برابر است با $ 156.47K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NCTR چقدر است؟ عرضه در گردش NCTR برابر است با 41.79M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NCTR چقدر بوده است؟ NCTR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04553041 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NCTR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NCTR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00289909 USD رسید. حجم معاملات NCTR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NCTR برابر است با -- USD . آیا NCTR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NCTR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NCTR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Apillon (NCTR)