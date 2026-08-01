قیمت امروز Apes Together Strong

قیمت لحظه‌ ای Apes Together Strong (APES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی APES به USD برابر با $ 0 برای هر APES می‌ باشد.

توکن Apes Together Strong در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 170,203 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B APES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، APES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00291432 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز APES طی یک ساعت گذشته به میزان -5.22% و در هفت روز اخیر به میزان -5.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.22K رسیده است.

اطلاعات بازار Apes Together Strong (APES)

ارزش بازار $ 170.20K$ 170.20K $ 170.20K حجم (24 ساعته) $ 1.22K$ 1.22K $ 1.22K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 170.20K$ 170.20K $ 170.20K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Apes Together Strong برابر است با $ 170.20K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.22K. عرضه در گردش APES برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 170.20K است.