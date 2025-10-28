ApeChainHOESHOES چیست

HOES (Honorary Onchain Essential Services) is a community dedicated to cultivating onchain culture across every major blockchain network. Symbolized by the traditional gardening hoe, HOES represents our mission of thoughtfully nurturing valuable cultural elements while pruning away "CRUFT"—the redundant and unproductive aspects that hinder growth. By fostering a "Culture of Collaboration" and empowering a vibrant community of innovative builders, HOES actively supports the development of essential Web3 tools irrespective of chain allegiance. The result is a thriving, chain‑agnostic ecosystem celebrated for its unique style, practical functionality, efficiency, and dynamic cultural evolution.

منبع ApeChainHOES (HOES) وب سایت رسمی

HOES به ارزهای محلی

توکنومیکس ApeChainHOES (HOES)

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ApeChainHOES (HOES) امروز ApeChainHOES (HOES) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HOES به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HOES نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HOES نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ApeChainHOES چقدر است؟ ارزش بازار HOES برابر است با $ 12.64K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HOES چقدر است؟ عرضه در گردش HOES برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOES چقدر بوده است؟ HOES به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HOES در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HOES به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات HOES چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOES برابر است با -- USD . آیا HOES در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HOES در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOES مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ApeChainHOES (HOES)