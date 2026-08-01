قیمت امروز Ansemius Bulleus

قیمت لحظه‌ ای Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANSEMIUS به USD برابر با $ 0 برای هر ANSEMIUS می‌ باشد.

توکن Ansemius Bulleus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,868.47 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.80M ANSEMIUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANSEMIUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00189629 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANSEMIUS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.93% و در هفت روز اخیر به میزان +29.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ansemius Bulleus (ANSEMIUS)

ارزش بازار $ 16.87K$ 16.87K $ 16.87K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.87K$ 16.87K $ 16.87K سرمایه در گردش 999.80M 999.80M 999.80M عرضه کل 999,803,890.711295 999,803,890.711295 999,803,890.711295

ارزش بازار فعلی Ansemius Bulleus برابر است با $ 16.87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANSEMIUS برابر است با 999.80M، و عرضه کل آن 999803890.711295 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.87K است.