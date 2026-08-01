قیمت امروز AnitaMaxWynn

قیمت لحظه‌ ای AnitaMaxWynn (WYNN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WYNN به USD برابر با $ 0 برای هر WYNN می‌ باشد.

توکن AnitaMaxWynn در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 400,510 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.65M WYNN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WYNN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WYNN طی یک ساعت گذشته به میزان -1.79% و در هفت روز اخیر به میزان -15.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.95K رسیده است.

اطلاعات بازار AnitaMaxWynn (WYNN)

ارزش بازار $ 400.51K$ 400.51K $ 400.51K حجم (24 ساعته) $ 59.95K$ 59.95K $ 59.95K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 400.51K$ 400.51K $ 400.51K سرمایه در گردش 999.65M 999.65M 999.65M عرضه کل 999,651,194.570056 999,651,194.570056 999,651,194.570056

ارزش بازار فعلی AnitaMaxWynn برابر است با $ 400.51K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.95K. عرضه در گردش WYNN برابر است با 999.65M، و عرضه کل آن 999651194.570056 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 400.51K است.