قیمت امروز Anita Max Wynn

قیمت لحظه‌ ای Anita Max Wynn (WYNN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WYNN به USD برابر با $ 0 برای هر WYNN می‌ باشد.

توکن Anita Max Wynn در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 74,260 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M WYNN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WYNN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.084088 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WYNN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +3.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Anita Max Wynn (WYNN)

ارزش بازار $ 74.26K$ 74.26K $ 74.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.26K$ 74.26K $ 74.26K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

ارزش بازار فعلی Anita Max Wynn برابر است با $ 74.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WYNN برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999999.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.26K است.