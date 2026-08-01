قیمت امروز Anita AI

قیمت لحظه‌ ای Anita AI (ANITA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANITA به USD برابر با $ 0 برای هر ANITA می‌ باشد.

توکن Anita AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 100,169 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ANITA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANITA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01030041 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANITA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -15.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.59 رسیده است.

اطلاعات بازار Anita AI (ANITA)

ارزش بازار $ 100.17K$ 100.17K $ 100.17K حجم (24 ساعته) $ 6.59$ 6.59 $ 6.59 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 100.17K$ 100.17K $ 100.17K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Anita AI برابر است با $ 100.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.59. عرضه در گردش ANITA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 100.17K است.